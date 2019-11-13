Danilo Zanna, 8 katılımcı arasından seçti!

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)’nde gerçekleştirilen Pınar Chef Yarışması ile yaratıcı lezzetler özgün sunumlarla birleştirildi.

“Lezzet senden sorulur” sloganından hareketle, sosyal medya kanalından yapılan yarışmayla belirlenen 8 şanslı katılımcı, Pınar Chef unvanına sahip olmak için yarıştı.

Her yarışmacıya yeme-içme konusunda uzman bir isim de koçluk yaptı. Şef Danilo Zanna’nın sempatik tavırları ve keyifli sohbetiyle güzel vakit geçiren yarışmacılar, 1 saatte labne ile kendi seçtikleri malzemelerle menülerini oluşturdu.

Sürenin sonunda hazırlanan makarna, meze ve tiramisunun tadına bakan Danilo Zanna; sunum, tat ve yaratıcılık konusunda en başarılı katılımcıyı belirledi. Yarışmanın kazananı Beyhan Gören, 5 bin TL değerindeki mutfak gereçleri hediye çekini kazandı.

Beyhan Gören’e kupasını Danilo Zanna takdim etti. Yarışma sonunda diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.

Şef Danilo Zanna, yeni tatlar deneyimlemekten hoşlananlar için labne ile birçok tarifin uygulanabileceğini belirtti. Zanna, sandviçten bruschettaya, tatlılardan makarnaya, meze çeşitlerinden salatalara ve çorbaya uzanan geniş bir alanda labne peynirin kullanılabileceğini söyledi.