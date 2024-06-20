Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran zanlı için karar verildi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da yumruklu saldırı düzenleyen 39 yaşındaki Polonyalı saldırgan hakim karşısına çıktı. Savcı Line Steffensen, saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve Frederiksen ile karşılaşmadan hemen önce bir marketten alkollü içki çaldığını aktararak, saldırganın beş yıl önce Danimarka'ya taşınmasından bu yana hırsızlık suçundan birçok kez tutuklandığını ifade etti. Mahkemeye saldırı sonrası alınan Frederiksen'in tıbbi raporu da sunuldu.

Saldırgan ise hakkındaki suçlamaları reddederek, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.