Danimarka'da silahlı saldırı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.



ÇOK SAYIDA YARALI VAR



Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nordsjlland polisinin yaptığı açıklamada, saldırının Sofienberg Sarayı önünde yaşandığı, olay yerinde çok sayıda sağlık, Özel Harekat Polisi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, saldırı sonrasında çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.



HELİKOPTERLER HAVADA



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şuan detay verilmeyeceği bildirilirken, helikopterlerin olay yeri ve civarında uçuş yaptığı belirtildi. Danimarka basınına yansıyan haberlerde olayın çeteler arası hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.