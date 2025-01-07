Danimarka: Grönland satılık değil

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gröndland ısrarı sonrası katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Frederiksen "Grönland satılık değil. Grönland, Grönlandlılara aittir." dedi. Frederiksen ayrıca ABD'nin Danimarka'nın en yakın müttefiki olduğuna değinerek "Herkes Grönland halkının kararına saygı duymalı." dedi.

Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor Haberi Görüntüle Donald Trump aralık ayından beri Kanada ve Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor. Trump 6 Ocak günü yaptığı açıklamada ünlü sloganını Grönland için kullanarak "Make Greenland Great Again, Grönland'ı yeniden büyük yapalım" dedi. Donald Trump'ın oğlu Jr. Trump ise 7 Ocak günü Grönland'a bir ziyaret gerçekleştirdi.