Samuelsen, yaptığı açıklamada, Danimarka topraklarında suikast girişiminde bulunduğu ileri sürülen İranlı istihbarat görevlileri için AB’de yaptırım uygulanması yönünde görüşmeler yaptığını söyledi.

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi sonrası muhataplarıyla görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Samuelsen, konuyla ilgili AB üyesi ülkelerin Danimarka’ya tam destek olduğunu kaydetti.

Samuelsen, İran’ın Danimarka topraklarında suikast girişiminin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ve AB’nin bunu yapan İranlıları terör listesine koyabileceğini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının, Danimarka’da yaşanan olayla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Mogherini, Danimarka’daki olayla ilgili sürecin sürdüğünü ve neler yapılabileceğinin araştırıldığını kaydetti.

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