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HaberlerSağlık
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Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımının "geçici olarak" durdurulduğu açıklandı.

Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Danimarka, AstraZeneca aşısını askıya aldı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "kanda pıhtılaşma" şikayetleri ile AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka'da AstraZeneca aşısı yapılan ve kanda pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.

AstraZeneca, ilacın güvenliğinin klinik çalışmalarda kapsamlı bir şekilde çalışıldığını söyledi.

BBC'nin aktardığı bilgiye göre Norveç de aşının kullanımını askıya aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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