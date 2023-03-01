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Haberler Dünya Danimarka tasarruf için dini bayramı resmi tatilden çıkardı
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Danimarka'da parlamento, tasarruf için bir dini bayramı resmi tatillerden çıkardı

Danimarka'da parlamento, tasarruf etmek için Büyük Dua Günü dini bayramının resmi tatil olmaktan çıkarılmasını onayladı.

Danimarka tasarruf için dini bayramı resmi tatilden çıkardı
AA

179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda milletvekilleri, tasarruf etmek ve savunma harcamalarını artırmak için Store Bededag olarak bilinen, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü'nün resmi tatillerden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Parlamentoda, muhalefetin, sendikaların ve din adamlarının sert eleştirilerine rağmen yasa tasarısı 68'e karşı 95 oyla kabul edildi.

Tatilin kaldırılmasıyla sağlanacak tasarrufun yılda yaklaşık 426 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını "aptalca", "çılgınca" ve "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi ancak konuyla ilgili referanduma gidilmesi konusunda anlaşamadı.

Sosyalist Halk Partisi üyesi Karsten Honge, "Hükümet insanlara bir gün daha çalışmasını emrediyor." açıklamasında bulundu.

Çok sayıda milletvekili, tatilin kaldırılmasının işverenler ve sendikalar arasında ücretler ile çalışma koşullarıyla ilgili müzakereleri karmaşık hale getireceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

* Haberin görseli Unsplash'ten servis edilmiştir.

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