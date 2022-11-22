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Haberler Dünya Kupası 2022 Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE! Danimarka - Tunus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Danimarka 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor
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Danimarka - Tunus | CANLI YAYIN

Danimarka - Tunus maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Danimarka, tarihinde hiç gruptan çıkma başarası gösteremeyen Tunus'la karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer mücadelede ise son şampiyon Fransa, Avustralya ile karşılaşacak.

Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE! Danimarka - Tunus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Danimarka 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus, tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya geliyor.

SAAT: 16.00
HAKEM: Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Meksika)
STAT: Education City
YAYIN: TRT 1

DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Skov

TUNUS: Ben Said, Drager, Bronn, Talbi, Maaloul, Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane, Khazri, Jaziri, Msakni

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İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

DANİMARKA'NIN HEDEFİ EURO 2020'DEKİ BAŞARIYI SÜRDÜRMEK

Dünya Kupası elemelerinde sergilediği performansla ve son dönemdeki form grafiğiyle dikkati çeken Danimarka, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor.

Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Michael Laudrup ve Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka, orta sahadaki dinamizmi, oyunun temposunu hızlı değiştirebilme ve rakip alanda çabuk toplanabilme becerisiyle gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapacak.

Kalesinde bu sezon İngiltere'den ayrılıp Fransa'nın yolunu tutan Kasper Schmeichel'ın yer aldığı Danimarka'nın savunmasında kaptan Simon Kjaer ile Andreas Christensen bulunuyor.

Takımın orta sahasında EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından büyük bir geri dönüş hikayesine imza atan Christian Eriksen ve Pierre-Emile Höjbjerg, kilit görev üstlenecek.

İleri uçta ise Kasper Dolberg ile eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Danimarka'nın gol yollarındaki yükünü üstlenmeye çalışacak.

DANİMARKA'NIN TURNUVA GEÇMİŞİ

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 20 maç yapan Danimarka, bunlarda 9'unu kazandı, 5'inden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Rusya 2018'de boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 30 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci tur

2010 - Grup aşaması

2018 - İkinci tur

TUNUS'UN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

“Kartaca Kartalları” lakabıyla anılan Tunus Milli Futbol Takımı, ilk uluslararası maçını 1957'de komşusu Libya ile yaptı. Başkent Tunus’ta oynanan maçtan Kartaca Kartalları, 4-2 galip ayrıldı.

1960'ta FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) katılan Tunus, Afrika Uluslar Kupası'na en çok katılan takım olarak ön plana çıktı.

Dünya Kupası'na daha önce 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de olmak üzere 5 kez katılma şansı yakalayan Tunus Milli Futbol Takımı, her defasında ilk turda elendi.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Danimarka, Fransa ve Avusturalya’nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele verecek olan Tunus, ilk olarak 22 Kasım Salı günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Bu, Tunus ile Danimarka'nın futbol tarihlerindeki ikinci maç olacak. İki takım arasında Mayıs 2002'de oynanan hazırlık maçı Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

TUNUS'UN KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Jalel Kadri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus Milli Takımı, Afrika Elemeleri ikinci turunda Ekvator Ginesi, Zambiya ve Moritanya ile mücadele etti.

Oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.

Üçüncü turda Mali ile karşılaşan Tunus, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibiyle rövanşta 0-0 berabere kaldı ve Katar 2022 bileti almayı başardı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Tunus Milli Takımı'nın 2022 Katar'daki en önemli kozu, golcü oyuncu Wahbi Khazri olacak.

Khazri, milli takımda attığı 24 golle aktif oyuncular arasındaki en skorer isim olarak öne çıkıyor.

Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubu'nda sürpriz yapmaya çalışacak.

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