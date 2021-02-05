Danimarka Türk Diyanet Vakfının

AA

DTDV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, çevrim içi sunulan Siyer-i Nebi ve ilmihal dersleri 234 binden fazla kişiye ulaştı.

Hazreti Peygamber'in hayatı ve mesajlarının anlatıldığı Siyer-i Nebi dersleri her pazartesi yerel saatle 19.00’da ,ilmihal dersleri de her perşembe aynı saatte DTDV’nin sosyal medya hesabından canlı yayımlanıyor.

Dersler, her hafta farklı bir camide din görevlilerinin anlatımıyla gerçekleşiyor. Derslerde din görevlileri tarafından izleyicilere sorular yöneltiliyor ve doğru cevaplayanlara hediye veriliyor.

Programlar sayesinde salgın nedeniyle camiden uzak kalan cemaatin cami hasreti bir nebze dindirilmiş oluyor.

Danimarka’da Kovid-19 önlemleri nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmazken sosyal aktiviteler de ertelendi.

Nüfusu 5,8 milyon olan Danimarka’da yaklaşık 350 bin Müslüman yaşıyor.

DTDV, 70 bin civarında Türk nüfusun bulunduğu ülkede 29 cami ile en büyük İslami kuruluş olarak hizmet veriyor.