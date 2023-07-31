Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor

        Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor

        Danimarka, ülkede son dönemde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını, birçok ülkenin kınadığına ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 31 Temmuz'da bu konuyu ele almak üzere toplantı düzenleyeceğine dikkati çekerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka Kur'an-ı Kerim provokasyonlarının ardından harekete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

        Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.

        Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.

        REKLAM

        Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka'nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.

        Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de TV 2 kanalına, ülkedeki kutsal kitaplara yönelik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rasmussen, Danimarka hükümetinin, ülkede kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı, güvenliği olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını söyledi.

        DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, RASMUSSEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Bakan Fidan, görüşmede, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan saldırıları kınadığını yinelemişti.

        Avrupa'daki İslam karşıtlığının, alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

        Hakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetmişti.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danimarka
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli daha yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli daha yakalandı
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki