Danimarka, 'ülkelerinde kalmak istemeyen' Ukraynalıları almadı

AA

Jutland Sınır Polisi'nin yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen Ukraynalı sığınmacıların ülkeye alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada cuma ününden bu yana Ukrayna'dan gelen 250 kişinin, Almanya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Danimarka'nın "geçiş ülkesi" olarak kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, sığınmacıların iltica talep etmemesi halinde ülkeye alınmayacağı vurgulandı.

Devlet televizyonu DR de, İsveç ve Norveç'e gitmek için Almanya'dan gelen yüzlerce sığınmacının, Danimarka'da kalmak istemediği gerekçesiyle ülkeye alınmadığını ve Almanya'ya geri gönderildiğini bildirildi.

Danimarka Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların, İskandinav ülkelerinden birine ulaşmak için Danimarka üzerinden seyahat etmelerine izin verilmemesini doğru bulduğunu söyledi.

Ukrayna'dan gelen sığınmacıya; kayıt altına alınmadan, kimliğini tespit etmeden Danimarka'yı geçiş ülkesi olarak kullandıramayacaklarını aktaran Tesfaye, Danimarka'nın güvenliğinden sorumlu olduklarını ve söz konusu sığınmacıların, gerekli belgeleri ibraz ederek Danimarka'ya iltica edebileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan İsveç Göçmenler Ofisi, 4 ay içinde İsveç'e Ukrayna'dan gelen 220 bin kişinin iltica etmesini beklediklerini açıkladı.