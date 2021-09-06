Danimarka'da aşı üretim ihalesi askıya alındı 0:00 / 0:00

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, nisan ayında Danimarka'nın 2022 yılına kadar mRNA tekniğiyle geliştirilen Covid-19 aşılarının üretmeyi hedeflendiğini ve birkaç hafta içinde bir ihale sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.

Sanayi, İş ve Finans işleri Bakanlığı, elektronik postayla yaptığı açıklamada, hükûmetin nisan ayından beri ihale başlatmak için bir piyasa araştırması başlattığını ancak genel değerlendirme sonucunda, aşı üretimini desteklemek için Danimarkalı ilaç şirketi Bavarian Nordic'in/Bavyeralı Nordic'in aşı geliştirmesi için destekleneceğini açıkladı.

Danimarka yönetimi, geçen ay, Bavarian Nordic’in 800 milyon Danimarka Kronu ile destekleneceğini duyurmuştu.