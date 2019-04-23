Sri Lanka'da, 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını intihar saldırılarında, hazır giyim devi Asos'un sahibi Danimarkalı milyarder Anders Holch Povlsen'in dört çocuğundan üçünün de hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Povlsen Ailesi'nin, Paskalya tatili sırasında Sri Lanka'yı ziyaret ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocukların isimleri henüz kamuoyuna duyurulmadı.

BRİTANYA'DA EN ÇOK MÜLKÜ OLAN İSİM

Holch Povlsen birçok markayı barındıran, uluslararası giyim devi Bestseller'ın sahibi. Povlsen aynı zamanda hazır giyim devi Asos'un da en büyük hissedarı ve Times gazetesine göre "Britanya'da en çok özel mülkü bulunan işadamı." Bestseller'ın Sözcüsü, BBC'ye yolladığı bir elektronik postada, "Maalesef, haberleri doğruluyoruz. Ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi istiyoruz ve başka bir yorumda bulunmuyoruz" dedi.



KURBANLARIN KİMLİKLERİ BELİRSİZ



Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 lüks oteli hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısı 290'a ulaşırken polis 24 kişiyi gözaltına aldı. Kanlı saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. Ölenlerin büyük çoğunluğunun, Paskalya Yortusu ayinlerine katılan Sri Lankalılar olduğu biliniyor.