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Danışman Bilgi Sistemi yeni internet adresinde kullanıma açıldı

Liseli ve üniversiteli gençlerin kariyer gelişimini desteklemeye yönelik tercih ve mesleki danışmanlık faaliyetlerini yürüten psikolojik danışman, rehberlik öğretmenleri ve kariyer danışmanları gibi meslek uzmanlarının kullandığı sistem, "dabis.cbiko.gov.tr" adresinden hizmet verecek

Danışman Bilgi Sistemi yeni internet adresinde kullanıma açıldı
AA

Liseli ve üniversiteli gençlerin kariyer gelişimini desteklemeye yönelik tercih ve mesleki danışmanlık faaliyetlerini yürüten psikolojik danışman, rehberlik öğretmenleri ve kariyer danışmanları gibi meslek uzmanlarının kullandığı Danışman Bilgi Sistemi (DABİS),yeni adresi "dabis.cbiko.gov.tr"de kullanıma açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden (CBİKO) yapılan açıklamaya göre, üniversite lisans mezunlarının iş gücü piyasası performanslarını bölüm bazında değerlendiren Üni-Veri çalışmasının detaylı verileri, DABİS aracılığıyla tercih ve mesleki danışmanlık süreçlerine destek olmak için ilk kez 2020'de üniversite tercih döneminde hizmete sunuldu.

Kullanıma açıldıktan sonra yoğun ilgi gören DABİS'ten 15 bine yakın tercih ve meslek danışmanı yararlandı.

Yenilenen adresinde DABİS'in analiz çerçevesi genişletilerek bölüm sayısı 70'ten 81'e çıkarıldı.

Bölümlerin iş gücü piyasası performanslarının üniversite bazında raporlandığı sistemde, ilgili üniversite ve bölüm için iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, firma büyüklüğü dağılımı ve sektör bazında dağılım verileri de incelemeye açıldı.

Platformla tüm öğrencilere meslek seçimi sürecinde objektif ve veriye dayalı hizmet sunuluyor.

- "Verimliliğin artırılması çalışması yapılıyor"

CBİKO tarafından, bu yıl da Türkiye'de kariyer danışmanlığı faaliyetlerinin yaygınlaşarak, insan kaynağının doğru yönlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için çalışmalar yapılıyor.

DABİS ile kariyer profesyonelleri tarafından yürütülen kariyer gelişim faaliyetlerinin hizmet kalitesinin artırılması ve lise düzeyinde kariyer gelişim faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek insan kaynakları çalışmalarını ileri taşıyacak bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

Sistemin daha geniş bir yelpazede kullanıma açılması ve kariyer profesyonellerinin sistemi etkin kullanmaları için gerekli bilgilendirmeler yıl boyunca CBİKO tarafından yapılacak.

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