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Danla Bilic, Konya'dan bir yavru köpek sahiplendi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerinin ardından barınaktan bir köpeği sahiplendiğini duyurdu

Danla Bilic de Konya'dan bir yavru köpek sahiplendi
Danla Bilic Konya'dan bir yavru köpek sahiplendi
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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirilmişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler barınak önüne gelerek yaşanan katliama tepki göstermişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iki aylık bir köpeği sahiplendiğini duyurdu. Bilic, paylaştığı bu fotoğrafa, "Adı ekmek olabilir seviyor belli ki" notunu düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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