Danla Bilic ile Aşkım Kapışmak'ın 'şeref' kavgası!
16.08.2018 - 09:30 | Güncelleme:
Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in Youtube üzerinden kendisine “şeref yoksunu, karaktersiz” diyerek hakarette bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve korunma talep etti. Aşkım Kapışmak’ın talebini mahkeme reddetti
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Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in Youtube üzerinden kendisine “şeref yoksunu, karaktersiz” diyerek hakarette bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve korunma talep etti.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Aşkım Kapışmak’ın talebini mahkeme reddetti.
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Aşkım Kapışmak’ın avukatı Çağdaş Çelik, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi:
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“Müvekkilim, Danla Bilic hakkında onun da rızasıyla birtakım analizlerde bulunduğu video yayınladı. Videonun yayınlanmasından sonra Danla Bilic, Youtube’dan ‘Bana atılan tüm iftiralara cevap verdim’ diye paylaştığı videosunda, “…bence saçma tespitler yaptınız. Benimle ilgili ‘Kalçalarını görelim’ diye bir cümle var videoda.
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Sizden duyabileceğim bence en iğrenç cümle. Ne demek kalçalarını görelim? Ne münasebet? Ses çıkarmıyorum diye, kimseye cevap vermiyorum diye ne münasebet bana böyle cümle kurarsınız? Siz kimsiniz?”
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Halbuki müvekkilim Aşkım Kapışmak daha sonraki videosunda, “Danlacığım kilo verip vermemen çok önemli değil. Bedenini kalçalarını masanın başında saklıyorsun. Ben özgüvenli bir insan olduğunu düşünüyorum açıkça senin.
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Yani biraz daha seni masanın öbür tarafında da görebileceğimizi umuyorum” diyerek Danla Bilic’i asla aşağılamamıştır. Aksine özgüveni yüksek bir insan olarak bildiğini ve böyle davranması gerektiğini anlatmıştır.
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Davalı müvekkili küçük düşürmek amacıyla ‘Siz şeref yoksunusunuz. Siz karaktersizsiniz. Soruyorsunuz ya hani Danla Bilic gibi bir kızınız olsun ister miydiniz diye. Peki siz hiç babanıza sordunuz mu sizin gibi bir oğlu olduğu için mutlu muymuş? Bence siz de bir sorun.
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Siz o videoyla çok büyük şeref yoksunu olduğunuzu ispat ettiniz’ diyerek hakaret etmiştir. Danla Bilic hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz.”
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Aşkım Kapışmak’ın talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle korunma talepli davayı reddetti.
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DANLA BİLİC KİMDİR?
Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.
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Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.
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Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.
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Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.
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Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.
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