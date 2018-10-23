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"50 BİN TAKİPÇİ GELDİ"

"Futbolcu meselem var herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50 bin 60 bin takipçi geldi bana ve sonra YouTube kanalı açtım."