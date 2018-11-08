Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic’e çocuklara kötü örnek oluyorlar diye Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından tepki gösterilmiş ve haklarında dava açılacağı duyurulmuştu.
Bir süredir kendisi gibi sosyal medya üzerinden ünlenen Kerimcan Durmaz ile bir sohbet programı sunan Danla Bilic, çocuklara kötü örnek olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelince sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Danla Bilic çocukları iyi yetiştirmenin yolunun aileden geçtiğini söyleyerek üzerlerinden prim yapılmaya çalışıldığını iddia etti. İşle Danla Bilic’in konuyla ilgili paylaşımı:
Ağlamasın diye el kadar çocuklarınızın eline verdiğiniz telefonların, tabletlerin, ilgisizliğinizin peşine düşmelisiniz, bizim değil. Geriye kalan yetişkinler zaten ne izleyip izlememeleri gerektiğine karar verebilir. Çocuklarınızı bilinçli yetiştirmenin yolu yetişkin insanların özgürlüğünü kısıtlamak için çaba göstermek, hedef göstermek, linç ettirmeye çalışmak değildir. Televizyonda, internette onca ağıza bile alınmaması gereken tarzda içerikler varken kendi kendimize, yalnızca eğlence amaçlı kimseyi hedef göstermeden yaptığımız videoların peşine düşmeniz sadece ve sadece PRİM içindir. Bunun farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz.
KERİMCAN DURMAZ: ALLAH'IN VERDİĞİ BİR DUYGUYU YAŞIYORUM
Konunun yankıları devam ederken Kerimcan Durmaz cephesinden de dikkat çekici bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaşan Kerimcan Durmaz, çocukları ailelerinin koruması gerektiğini ve gerek haberlerde ve gerekse dizilerde çocuklar için çok daha fazla kötü örnek oluşturabilecek görüntünün olduğunu söyledi.
İşte Kerimcan Durmaz’ın konuyla ilgili satırları:
Birkaç gündür hakkımda TV ve gazetede çıkan haberlerden dolayı sizlere bir açıklama yapma gereği duyduğum için bu yazıyı yazıyorum. Şu zamana kadar hiçbir büyüğüme saygısızlık, hiçbir küçüğümü de yanlışa yönlendirecek kötü hiçbir şey yapmadım. Sosyal medya profilleri kişiye özel, istenildiğinde takip edilir, istenilmediğinde edilmez. Kimse kimseyi zorla izlemek veya takip etmek zorunda değil.
İnanın televizyonda yayınlanan programlarda, dizi, filmlerde veya haberlerde geleneksel aile hayatımıza uymayan davranışları daha fazla izliyoruz. Çocuklarımız, gerek sosyal medya, gerek görsel medyada uyuşturucunun nasıl elde edildiğini, satıldığını hatta bunun üzerinden nasıl para kazanıldığını görüyorlar. Hergün herkes insanların hırsızlık yapıp, sürekli silahla ve bıçakla birbirlerini vurmasını ya da aldatması üzerine çekilen filmler ve diziler izliyor.
Ben herkese saygı duyuyorum, kişisel olarak izlemek istediğim şeyi izlerim, izlemediğimi de izlemem. Hiç kimse de zorla bana bir şey izletemez. Lütfen insanlara saygı duyun... Evlerinizde çocuklarınızın eline akıllı telefon ve tablet vererek hipnotize edeceğinize onlara daha çok vakit ayırmayı deneyin. Ona doğruyu ve yanlışı siz öğretin.
Böyle şeyler yaşanırken neden bizim kendi kendimize eğlenmemiz insanlara bu kadar batıyor anlamıyorum. Çocukların bana özendiği ve yanlış olduğu aksettiriliyor. Bu tarz şeyler özenmekle olabilecek şeyler değil. Allah tarafından verilmiş bir duyguyu yaşıyorum. Bunun hesabını vereceksem Allah'a kendim vereceğim.
Hergün haberlerde izlediğimiz çocuklara cinsel istismarda bulunan rezillerle uğraşın. Herkesin işi gücü ben olmuşum. Şu boş işlerinizi bırakıp kendi hayatınızla ilgilenin. Nasıl iyi bir insan olurum, ona uğraşın. Bu kötü kalpleriniz ile hiçbir yere gelemeyeceksiniz. Herkese saygılarımı iletiyorum. Sevgiyle ve mutlulukla kalın.
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