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Böyle şeyler yaşanırken neden bizim kendi kendimize eğlenmemiz insanlara bu kadar batıyor anlamıyorum. Çocukların bana özendiği ve yanlış olduğu aksettiriliyor. Bu tarz şeyler özenmekle olabilecek şeyler değil. Allah tarafından verilmiş bir duyguyu yaşıyorum. Bunun hesabını vereceksem Allah'a kendim vereceğim.