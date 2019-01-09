Dans tiyatrosu 'Töre' yeniden sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birim Dans Tiyatrosu (BDT) oyuncularının başarılı performansıyla sahnelenen Töre, sunulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Türk tiyatrosunun duayen yazarı Turgut Özakman'ın kaleme aldığı hikayede, aşılamayan ve toplumsal barışı engelleyen, insanların bedelini yaşamlarıyla ödediği töre konu ediliyor.

1900'lerde Erzurum'da yaşayan Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alan Töre, dans tiyatrosunun estetik örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Birim Dans Tiyatrosunun sanatçılarının sergilediği Töre'nin koreografisi ve rejisi İhsan Bengier, müziği Cem İdiz, orkestra şefliği Nezih Seçkin, libretto ve dramaturjisi Ebru Saçar, dekoru Tuncay Kalyon, kostüm Gazal Erten ve ışık tasarımı Emin Saraçoğlu'na ait.

Kadını yücelten, kan davasını aşağılayan Töre, 15 Ocak Salı saat 20.00'de Leyla Gencer Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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