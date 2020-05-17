Dans tutkusu virüs tanımadı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hayatın her alanını olduğu gibi sahne sanatları etkinliklerini de olumsuz etkiledi. Dans tutkunları ise virüs engelini sanal ortamdan aşarak kendilerini motive ediyor.

Ankara Kültür Sanat Kulübü (AKSAK) ile Çınar Kültür Sanat Kulübü'nün internetten düzenlediği yarışmayla halk dansları eğitmenleri ve dansçıları, performanslarını sergileyip rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

AKSAK Başkanı Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Solo Halk Dansları Yarışması üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Sahnede düzenlemeyi planladıkları bu yarışmayı, Kovid-19'dan dolayı internet ortamına taşıdıklarını aktaran Yıldız, şunları söyledi:

"Yarışma fikri, Kovid-19 günleri başladığında halk oyunları camiasındaki arkadaşlarımız sosyal medyadan 'Meydan okuyorum' akımını başlatmasıyla oluştu. Herkes kendi evinde oynadığı dansların videolarını paylaşıyordu. Bu kişi de bir başka arkadaşını etiketleyerek, 'Sana meydan okuyorum' dedi. Biz bunu gördük, 'Solo Halk Dansları Yarışması'nı neden online olarak yapmayalım?' diye düşündük. İlk olarak 1-15 Nisan tarihleri arasında ilana çıktık ve ilkini düzenlediğimi yarışmaya ciddi bir katılım oldu. Yaklaşık 80 video geldi bize."

- "31 Mayıs gecesi kazananları açıklayacağız"

Yıldız, yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"İnsanlar videolarını mail yoluyla bize yolluyor, biz onları değerlendirip montaja koyup Youtube üzerinden halkın beğenisine sunuyoruz. Aslında jüri halk oluyor. En çok beğeniyi alan ilk 3 performans, bizden ödül alıyor. İkincisini düzenlediğimiz bu yarışmada kazanan ilk 3 kişiye oynadıkları yörenin kostümlerini hediye edeceğiz. Onun dışında da mansiyon ödüllerimiz olacak. 22 Mayıs saat 24.00'a kadar yarışmaya katılmak isteyenlerin videolarını kabul edeceğiz. 24-31 Mayıs tarihleri arasında oylamaya sunacağız. İzleyicilerin videoları beğeni sayısına göre 31 Mayıs gecesi kazananları açıklayacağız."

Kulüplerinin halk dansları üzerinde çalıştığını, 7'den 70'e insanların katıldığını ifade eden Yıldız, "İnsanlar buraya hem biraz stres atmak hem biraz kültürlerini tanımak hem de sahneye çıkıp öz güvenlerini tazelemek adına geliyor. Bizim hedeflerimiz vardır, yarışma dönemlerimiz vardır, festival dönemlerimiz vardır, yurt dışı etkinlik zamanlarımız vardır. Gönüllülük üzerine kursiyer mantığıyla kişiler bize gelir, biz de onlara yaklaşık 8 aylık eğitim veririz ve sahneye çıkarlar." diye konuştu.

- "Kovid-19'dan dolayı uzun süre salonlardan uzak kalacağız"

Hüseyin Yıldız, halk oyunlarını seven ve bu alana gönül veren bir camia olduklarını dile getirerek, Ankara'nın bu noktada çok ön planda olan bir kent olduğunu söyledi.

Halk oyunlarının 30-40 kişilik çalışma salonlarında icra edilen bir etkinlik olduğunu belirten Yıldız, "Sahneye çok kalabalık çıkar ve bununla övünürüz. Ama bu Kovid-19'dan dolayı sosyal mesafe ve evde izolasyondan dolayı öngörülerimize göre artık gelecekte uzun bir süre salonlardan uzak duracağız. Ama biz en azından halk oyunlarımıza olan değeri ve bu kültürlerin unutulmaması adına böyle bir yarışmaya imza atmak istedik."

- "Evdeki pasımızı atmak için yarışmaya katılmaya karar verdik"

Yarışmaya katılan Fatma Pınar, lise yıllarından beri halk dansı yaptığını Kovid-19'dan dolayı uzun süredir evde kaldığını belirtti.

Gösterilerinin iptal edildiğini aktaran Pınar, şunları kaydetti:

"Yarışmadan haberdar olduk ve katılmak istedik. Hem evdeki pasımızı atmak için hem de daha eğlenceli bir ortam olması adına böyle bir yarışmaya katılmaya karar verdik. Birçok insana sahnede gösteri sunduk. Tabii ki evde daha öz güvenli oluyorsunuz. Ama sahnenin heyecanı çok başka oluyor. Burada da yapıyorsunuz, beğenmiyorsunuz ve siliyorsunuz. En iyisi olana kadar tekrar ediyorsunuz. Ama sahnede bir şansınız var, o başka oluyor. Yarışmaya da en beğendiğiniz videoyu gönderiyorsunuz. Sahneyi, seyirciyle buluşmayı, arkadaşlarımızla toplu halde oynamayı çok özlüyoruz."