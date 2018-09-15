Danubio - CA Penarol karşılaşma önü

Danubio ve CA Penarol, 16 Eylül 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 10 puanlı Danubio 7. sırada bulunuyor, CA Penarol 19 puana sahip ve 1. sırada. Danubio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CA Penarol, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 753 kodlu maçı oynayanlar; Danubio galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, CA Penarol galibiyet oranı 0.00.

Danubio son haftadaki Racing Club Montevideo müsabasında 5-2 yenildi.

CA Penarol, Plaza Colonia karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Danubio, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

CA Penarol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CA Penarol, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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