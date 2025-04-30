DAP YAPI'DAN PEŞİN ALIMLARA ÖZEL KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

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DAP YAPI, YENİ LEVENT MODERN’DE

“3’TE 1’İ BİZDEN” KAMPANYASI BAŞLATTI

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Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent’in ikinci etabı “Yeni Levent Modern” kaçırılmaz ödeme fırsatı sunuyor. DAP tarihinde bir ilk olan kampanya çerçevesinde; peşin alımlarda ev fiyatının 3’te 1’i oranında indirim uygulanıyor.

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un merkezinde hayata geçirdiği Yeni Levent Projesi’nin ikinci etabı olan “Yeni Levent Modern” için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında peşin alımlarda ev fiyatının 3’te 1’i oranında indirim uygulanıyor.

Toplam 1.019 bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabındaki 448 konutun teslimleri devam ederken, ikinci etap Yeni Levent Modern’de sınırlı sayıdaki daire için büyük fırsat sunuluyor. Kampanya, özellikle konut yatırımını erteleyenler ve kazançlı bir gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için ideal koşullar vadediyor.

SINIRLI SAYIDA, SINIRLI SÜREYLE… DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlattıkları kampanyanın sunduğu fırsatları şöyle değerlendirdi: “Sınırlı sayıda ev ve sınırlı süre için geçerli olacak bu kampanya, envanterimizde bulunan 2+1’den 6+1’e kadar tüm ev tiplerini kapsıyor. DAP’ın mühendislik ve mimari tecrübesiyle hayata geçirdiğimiz bu projede, yatırımcılar hem cazip fiyat avantajlarından yararlanıyor hem de değer kazancı potansiyeli yüksek bir yaşam alanına sahip oluyor. Son dönemde artan konut talebi, yatırımın ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını gösteriyor.” Yeni Levent Modern Projesi aynı zamanda Emlak Konut’un başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na da dahil olarak, alıcılara esnek ve avantajlı ödeme planları sunuyor. ŞEHRİN MERKEZİNDE, DOĞAYLA İÇ İÇE Yeni Levent, İstanbul’un köklü semtlerinden Levent’in tarihi dokusundan ve doğadan ilham alan mimarisiyle fark yaratıyor. Projede; daireye özel havuzu olan müstakil girişli bahçe villa tipi dubleks üniteler, geniş bahçeler, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar ve sosyal yaşam alanları bulunuyor.

Ayrıca projede 53 bin metrekarelik konut alanı ve 12 bin metrekarelik okul alanı yer alıyor. Yeni Levent; modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verirken, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunuyor. Geleceğe miras niteliğinde, simge bir proje olarak öne çıkıyor. RAHAT ULAŞIM, MERKEZİ KONUM Yeni Levent, İstanbul’un önemli ulaşım akslarına çok yakın bir noktada konumlanıyor. Proje, TEM otoyoluna direkt bağlantı imkanı sunarken, hemen önündeki Seyrantepe metro durağı sayesinde şehrin dört bir yanına kolay erişim sağlıyor. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yakınlığı ile karayolu ulaşımı açısından da büyük avantaj sunuyor. ŞEHRİN KALBİNDE ZENGİN YAŞAM ALTERNATİFLERİ Yeni Levent; İstanbul’un iş, alışveriş, eğitim ve sağlık merkezlerine sadece dakikalar içinde ulaşım imkânı sunan stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Proje, İstinye Park, Kanyon, Zorlu Center gibi seçkin alışveriş merkezlerine, Boğaziçi ve İTÜ gibi köklü üniversitelere, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne ve modern sanat galerilerine yakınlığıyla zengin bir sosyal hayat vadediyor.