Dar gelirli ev hanımı devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dar gelirli ev hanımı devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan ev hanımı Azime Şen, devletin sağladığı hibe desteğiyle başladığı koyun yetiştiriciliğiyle geçinme başarısını yakaladı.

Dar gelirli ev hanımı devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi oldu
AA

İlçeye bağlı Veyisoğlu köyünde ikamet eden ve solunum sistemi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 42 engelli raporu bulunan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Şen, hayatında yeni bir sayfa açmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne giderek, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Şen, koyun yetiştiriciliği üzerine hazırladığı projesinin ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibe desteğiyle 30 koyun alıp evinin bahçesine kurduğu ağılda hayvanlarına bakmaya başladı.

Zamanının büyük bir bölümünde koyunlarıyla ilgilenen ve yaptığı işle çevresindekilerin takdirini toplayan Şen, sürüsünü büyüterek aile ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

- "Biz köy insanıyız, çalışmayınca duramıyoruz"

Azime Şen, AA muhabirine, işini severek yaptığını, ekmeğini koyun yetiştiriciliğinden kazandığını söyledi.

Ev ekonomisine katkı sağlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Şen, "Hayvancılıkla ilgilenmeyi seviyorum. Geleceğimizi düşünüyorum. Kimseye muhtaç olmamak için işimi yapmaya çalışıyorum. Harçlığımızı çıkarıyoruz, ev ekonomisine katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Şen, üretimin önemine işaret ederek, "Daha önceleri gurbette yaşıyorduk. Eşimle karar verdik ve köye döndük, rençberlik yaptık. Şimdi ise hayvancılıkla ilgileniyoruz. Biz memnunuz bu işten. Köyde yaşamayı, hayvancılıkla ilgilenmeye seviyoruz. Şu an eşim, 'Gurbete gidelim.' dese gitmem. Şu an iyiyim, mutluyum." ifadelerini kullandı.

İnsanlardan olumlu tepkiler aldığını ve birçok kişiye örnek olmak istediğini aktaran Şen, insanın isterse her şeyi yapabileceğini, mücadele etmekten vazgeçmemek gerektiğini dile getirdi.

Şen, gününün büyük bir bölümünü hayvanlarla geçirdiğini anlatarak, "Biz köy insanıyız, çalışmayınca duramıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bize yardım etti, katkı yaptı. Bu şekilde ekmeğimizi çoğalttık. Koyun sayısını artırmak istiyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor, elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME