Dar-ül Mülk Sergi Sarayı Konya'daki yeni turistik noktalardan biri oldu

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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki tarihi değerleri korumak için hem çalıştıklarını, hem de bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya ve paylaşmaya önem verdiklerini kaydetti. Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nın, iki önemli sergiye ev sahipliği yaptığını aktaran Altay, "Birincisi Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi, ikincisi ise Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi. Sikke sergisinde, Anadolu'da basılan 2 bin 764 Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait sikkeleri sergiliyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi'nde de Alaaddin Camisi'nin haziresinde bulunan 12 Selçuklu sultanının 6 yılı aşkın bir zamanda oluşturulan silikon heykellerini sergiliyoruz." ifadesini kullandı.