Gemi ve yat sektörü, ocakta en fazla ihracatı Marshall Adaları'na yaptı

Reuters

Avrupa Birliği (AB) genelindeki elektrikli araç satışları 1 milyon adedi aştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2020'de kıta genelindeki otomobil satışları azalırken, elektrikli araç satışları ise toplam pazardan yüzde 10 pay aldı.

2020'de pandemi kaynaklı bir şekilde kıta genelindeki otomobil satışları yüzde 24 azalarak 9.9 milyon adede gerilerken, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satışları 1.1 milyon adede yükseldi.

ACEA verilerine göre, kendi kendini şarj edebilen hibrit otomobil satışları ise Avrupa genelinde yüzde 59 artarak 1.2 milyon adedi buldu. Aynı dönemde AB'deki dizel otomobil satışları yüzde 32 ve benzinli araç satışları da yüzde 37 azaldı.

Avrupa'daki şarj edilebilir elektrikli araç satışları ise 2020'de ikiye katlandı. Bu araçların satış rakamı 247.8 binden 538.8 bin adede yükseldi.

Kıta genelinde satılan araçlar içinde yüzde 48 pay ile en yüksek oranı benzinli araçlar aldı. Dizel araçların payı yüzde 28 olarak ölçülürken, kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller pazardan yüzde 12, şarj edilebilir elektrikli otomobiller ise yüzde 10.5 pay aldı. Alternatif yakıtlı araçlar ise Avrupa otomobil pazarından yüzde 2 pay alabildi.