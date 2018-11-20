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Darbe sanığı binbaşı güvenlik kamera görüntülerini inkar etti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda üst düzey komutanların derdest edilmesine yardımcı olduğu güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edilen eski kurmay binbaşı Recep Özkan, görüntülerin delil olarak kabul edilemeyeceğini savundu

20.11.2018 - 22:35 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

AA'nın haberine göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Özel Kalem Müdür Yardımcısı eski kurmay binbaşı Recep Özkan, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlık katında bulunduğunu ifade eden Özkan, 15-20 kişilik Özel Kuvvet Komutanlığından bir timin çelik başlıklı, çelik yelekli ve silahlı olarak geldiğini ve önlerinde de Güler'in emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt'un olduğunu belirtti.

Özkan, bir süre sonra komuta katının giriş kapılarından arka arkaya silah ve bağrışma sesleri duyduğunu ardından bazı komutanların derdest edildiğini gördüğünü ancak kimseyi derdest etmediğini öne sürdü.

Genelkurmay güvenlik kamera görüntülerinin delil olarak kabul edilemeyeceğini savunan Özkan, görüntülerde derdest edildiği görülen Astsubay Mahmut Satun'a yönelik bir eylemin olmadığını, yere düşen Satun'u kaldırdığını iddia etti.

Darbeyi engellemek için karargaha gelen ve o sırada genel sekreterlik katında bulunan vatandaşlara ateş açtığı savcılık mütalaasında belirtilen Özkan, "Kimseye ateş etmedim, silah almamın tek sebebi kendimi, odamı ve makamı korumaktı." diye konuştu.

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Genelkurmay Başkanlığına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği sabit disklerin, tank paletlerinin altında ezildiği anda o bölge olduğu belirlenen Özkan, ilgili görüntülerin delil olamayacağını ileri sürdü.

Eşi ve kız kardeşinin de 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin KPSS davasının şüphelisi olduğu belirtilen Özkan, bu durumun davanın konusu olmadığını söyledi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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