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HaberlerGündemGüvenlikDARBE! Son dakika: 6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi
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6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisi konumundaki 465 terörist, 2015'ten bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

DARBE! Son dakika: 6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi
6 yılda 465 örgüt yöneticisi öldürüldü!
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AA

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini sağlamak amacıyla aranan teröristlerin kimlik bilgisi, fotoğrafı ve mensubu oldukları örgüt bilgisi, "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinden paylaşılıyor.

Aranan teröristler, faaliyet yürüttükleri terör örgütlerindeki pozisyonlarına göre, sitede kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listeleniyor.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla aranan teröristleri tek tek etkisiz hale getirirken, diğer yandan elde edilen istihbari bilgiler ve komisyon kararı doğrultusunda, zaman zaman bazı teröristler de örgüt içindeki önemlerine göre ilgili kategoriye ekleniyor.

Bu kapsamda, 2015'te biri yeşil ve 8'i gri kategoriden olmak üzere 9, 2016'da biri kırmızı, 6'sı mavi, 10'u yeşil, 10'u turuncu ve 75'i gri kategoriden olmak üzere 102, 2017'de biri kırmızı, 4'ü mavi, 9'u yeşil, 6'sı turuncu ve 49'u gri kategoriden olmak üzere 69, 2018'de 12'si kırmızı, 6'sı mavi, 6'sı yeşil, 8'i turuncu, 43'ü gri kategoriden olmak üzere 75, 2019'da 10'u kırmızı, 8'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu ve 85'i gri kategoriden olmak üzere 121, 2020'de 5'i kırmızı, 3'ü mavi, 21'i turuncu ve 51'i gri kategoriden olmak üzere 80 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bugüne kadar ise 2'si kırmızı, 3'ü turuncu ve 4'ü gri olmak üzere 9 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı, 31'i kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 64'ü turuncu ve 315'i gri kategoriden olmak üzere 465'e ulaştı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 401'inin PKK, 16'sının DHKP-C, 15'inin DEAŞ, 9'unun MLKP, 7'sinin FETÖ, 6'sının TKP/ML, 3'ünün Hizbullah, 2'sinin THKP-C, 2'sinin DKP/BÖG, birer teröristin ise Vasat, MKP, El Kaide ve HTŞ mensubu olduğu tespit edildi.

Halen "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde 230'u kırmızı, 100'ü mavi, 102'si yeşil, 192'si turuncu ve 652'si gri kategoride olmak üzere 1276 terörist bulunuyor.

BU YIL ÖLDÜRÜLEN SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERDEN BAZILARI

Yurt içinde polis, jandarma ve güvenlik korucuları, sınır ötesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin nokta atışı ve uzun soluklu operasyonları sonucu her gün yeni kayıplar yaşayan terör örgütü, eleman temin etmekte de zorlanınca adeta bitme noktasına ulaştı.

Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı ve turuncu kategoride yer alan teröristler dikkati çekti.

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da jandarma komando ile jandarma ve polis özel harekat birliklerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde 30 Mart'ta jandarma komando ve özel harekat birliklerince Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerden 2'sinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve PKK'nın sözde Mardin sorumlusu "Hevram Havraman Avyer" kod adlı Hasan Mahmudi ile turuncu kategoride bulunan örgütün sözde Mardin Bagok alan sorumlusu "Reber Koser" kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde 14 Nisan'da jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride yer alan "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer olduğu anlaşıldı.

Bitlis Sehi Ormanları kırsalında 10-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, örgütün sözde orta saha Garzan eyaleti Bitlis gücü sorumlusu turuncu kategoride yer alan "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisan ayının başında yurt içindeki terörist sayısının 300'ün altına düştüğünü açıklamıştı.

İHBARCILARA ÖDÜL VERİLİYOR

Öte yandan, terör suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine, suç fail veya faillerinin yakalanabilmesine katkı sağlamak amacıyla kolluk birimlerine bilgi verenler, yerlerini veya kimliklerini bildirenler ödüllendiriliyor.

Ödül uygulamasında, ihbar edilen teröristin hangi renk kategorisinde arandığına, aydınlatılacak suç ile verilen bilginin önemine dikkat ediliyor.

Buna göre, kırmızı kategori için 10 milyon, mavi kategori için 3 milyon, yeşil kategori için 2 milyon, turuncu kategori için 1 milyon ve gri kategori için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

Alo 140 Terör İhbar Hattı ya da kolluk kuvvetlerinin internet sitelerinden ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri gizli tutuluyor.

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