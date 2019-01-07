

Daria Biriukova, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 2015’te tanıştığı Erkan Akıllı’nın 2 yıllık bir ilişki sonrasında çocuk istediğini iddia etti. Hamile kaldıktan sonra Erkan Akıllı’nın kendisiyle iletişimi kestiğini öne süren Biriukova’nın dilekçesinde çocuğun 27 Mart 2017’de dünyaya geldiği belirtilerek “Müvekkil hamileliği ve doğum sürecini tek başına büyük sıkıntılar içinde aşmış ve babadan destek almaksızın çocuğu dünyaya getirmiştir. 15 bin TL tedbir nafakası talep ediyoruz. Bu, babanın haftalık giyim alışverişinden daha düşük” denildi.

ERKAN AKILLI: BENDEN PARA İSTEDİLER

Hürriyet'in haberine göre; Akıllı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde “Davacının 2 yıl diye bahsettiği, ilişki olarak adlandırdığı durum hiçbir ortak sosyal çevreleri olmayan 2 kişinin toplamı 1 hafta etmeyen görüşmelerden ibarettir. Müvekkil evlenme vaadinde bulunmamış, hiçbir zaman seni seviyorum dememiştir” ifadeleri kullanıldı. Erkan Akıllı, “Dava açmadan önce benimle iletişime geçtiler ve belli bir miktar karşılığında sözleşme imzalarsa dava açmayacaklarını söylediler. Kabul etmeyince dava açtılar. Çocuğu bana karşı kullanıyorlar” dedi. Biriukova ise “Erkan Akıllı vicdanına kulak vermiyor. Hiçbir zaman çocuğu sorup ilgilenmedi” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ