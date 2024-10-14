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        Darıca'nın "Şehir Giriş Kapısı"nda yenileme ve güçlendirme çalışması

        Kocaeli'nin Darıca Belediyesi, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan Şehir Giriş Kapısında yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde refüj düzenleme çalışmaları da yapılacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:43
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        Darıca'da yenileme çalışması
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        Kocaeli'nin Darıca Belediyesi, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan ve zamanla aşıma uğrayan "Şehir Giriş Kapısı"nda yenileme ve modernizasyon çalışması başlattı.

        Çalışmaya ilişkin bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehrin siluetini yenilemek ve tarihi dokusunu korumak amacıyla estetik çalışmalara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

        "İlçemizin sembollerinden biri olan Şehir Giriş Kapısı'nda çelik karkas güçlendirme ve estetik yenileme çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında çelik karkas güçlendirme çalışmaları, doğal taş tamiratı, söve ve Selçuklu motiflerinin restorasyonu, dümen çapa simgesinin tamiratı ile şehir giriş kapısının genel bakımı gerçekleştirilecektir.

        Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde refüj düzenleme çalışmaları da yapılacak. Aydınlatma, söve, boya ve dekoratif görsel efekt çalışmaları ile şehrimizin estetik görünümüne katkı sağlayacak çalışmayı en kısa süre içinde tamamlayacağız.

        Bu süreçte oluşabilecek trafik yoğunluğu gibi olumsuzluklar için de vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ve şehrimizin daha güzel ve güvenli bir geleceği için gösterdikleri anlayış için de teşekkür ediyoruz."

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