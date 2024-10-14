Darıca'da yenileme çalışması

Kocaeli'nin Darıca Belediyesi, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan ve zamanla aşıma uğrayan "Şehir Giriş Kapısı"nda yenileme ve modernizasyon çalışması başlattı.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehrin siluetini yenilemek ve tarihi dokusunu korumak amacıyla estetik çalışmalara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"İlçemizin sembollerinden biri olan Şehir Giriş Kapısı'nda çelik karkas güçlendirme ve estetik yenileme çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında çelik karkas güçlendirme çalışmaları, doğal taş tamiratı, söve ve Selçuklu motiflerinin restorasyonu, dümen çapa simgesinin tamiratı ile şehir giriş kapısının genel bakımı gerçekleştirilecektir.