Darıca Gençler Bir. - Tuzlaspor düellosu

Darıca Gençler Bir. ve Tuzlaspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. 1 puanlı Darıca Gençler Bir. 16. sırada bulunuyor, Tuzlaspor 4 puana sahip ve 5. sırada. Darıca Gençler Bir., son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tuzlaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 357 kodlu maçı oynayanlar; Darıca Gençler Bir. galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tuzlaspor galibiyet oranı 0.00.

Darıca Gençler Bir. önceki hafta Ankara Adliyespor mücadelesinde 1-0 kazandı.

Tuzlaspor, Kırıkhanspor karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Darıca Gençler Bir., evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Tuzlaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tuzlaspor, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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