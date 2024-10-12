Darıca Kısa Film'de başvurular başladı

Kocaeli'nin Darıca Kaymakamlığı koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle yürütülen "3. Darıca Kısa Film Yarışması"nda başvurular başladı.

Yarışmanın tanıtım toplantısına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen de katıldı.

Toplantıda konuşan Darıca Kaymakamı Yüksek Kara, "Ülkemizdeki her insanın etkin şekilde yarışmamıza katılmasını arzu ediyoruz. İlçemizin sanat, kültür ve benzeri etkinliklerle anılmasını arzu ediyoruz. Bu kısa film bu düşüncemize hizmet edecek. Uluslararası katılımlar da olmaya başladı. Geçen sene ödülü Kayseri'den bir arkadaşımız aldı. Kısa film üzerinden bakacak olursak hem gençlerimize, vatandaşlarımıza alan açtık, kendilerini ifade edebilecekleri platform oluşturduk hem de ilçemizde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını arttırdık" dedi.

"FİLM FESTİVALİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Türkiye genelinde bir organizasyona imza atıyoruz. Katılımlar ve ilgi oldukça yoğun. Artık bu film festivalini gelecekte uluslararası film festivaline dönüştürmeye arzu ediyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz bu doğrultuda" diye konuştu.

SON BAŞVURU 30 EKİM

Büyük ödülün 100 bin TL olduğu yarışmada ikinciye 50 bin, üçüncüye 30 bin, mansiyon ödülü ise 20 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla düzenlenen yarışmada filmler, senarist Birol Güven başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Ekim.