Kızılay'daki satış mağazasına gelen Vassell'e, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, eski oyuncularının gelişi sırasında tezahürat yaparak, sevgi gösterisinde bulundu.

Mağazada yaklaşık 1 saat kalan ve taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren Vassell, forma, kaşkol ve diğer ürünleri imzaladı.

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