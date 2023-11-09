Örümcek ısırığı Darlyn Morais'i öldürdü
Brezilya'da örümceğin ısırdığı şarkıcı Darlyn Morais, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Morais'in 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığı ve tedavi gördüğü belirtildi
Darlyn Morais, 31 Ekim'de Brezilya'nın Miranorte kentindeki evinde zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Morais, daha sonra vücudunun alerjik reaksiyonlar göstermesi üzerine hastaneye giderek tedavi gördü.
"TABURCU EDİLDİKTEN SONRA YENİDEN KÖTÜLEŞTİ"
3 Kasım'da taburcu edilen Darlyn Morais'in eşi Jhullyenny Lisboa, şarkıcının sağlık durumunun eve geldikten sonra yeniden kötüleştiğini, sürekli yorgun hissettiğini ve yüzündeki morluğun renginin değişmeye başladığını açıkladı.
KIZI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Jhullyenny Lisboa, eşiyle birlikte 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığını, şu anda hastanede yattığını ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ardından 5 Kasım'da tekrar hastaneye kaldırılan Darlyn Morais'ten acı haber geldi. Morais, 6 Kasım'da yaşamını yitirdi.
"ÖLÜMÜ ŞOKE ETTİ"
Morais'in kuzeni Wesleya Silva ise, "Ölümü sevenlerini ve hayranlarını şoke etti. Dev bir kalbin sahibiydi, etrafındaki insanlara her zaman yardım ederdi" şeklinde konuşarak, üzüntüsünü belirtti.
Fotoğraflar: Instagram