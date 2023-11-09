Darlyn Morais, 31 Ekim'de Brezilya'nın Miranorte kentindeki evinde zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Morais, daha sonra vücudunun alerjik reaksiyonlar göstermesi üzerine hastaneye giderek tedavi gördü.

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KIZI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR



Jhullyenny Lisboa, eşiyle birlikte 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığını, şu anda hastanede yattığını ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.