Darmstadt 98 - Duisburg maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Darmstadt 98, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Duisburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Darmstadt 98 son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Duisburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 172. İddaa'da Darmstadt 98 kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Duisburg kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Darmstadt 98 önceki hafta Erzgebirge Aue mücadelesinde 1-0 kazandı.

Duisburg, St. Pauli karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Darmstadt 98, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Duisburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Duisburg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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