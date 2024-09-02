Darp edildi, silahla ateş açtı!

Beyoğlu'nda Galataport AVM'deki restoranda müşteri ile garson arasında 'çayın geç gelmesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre silahını çıkaran iş insanı havaya ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Galataport alışveriş merkezindeki bir restoranda cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, eşi ve çocuğuyla bir kafeye giden iş insanı E.E, çay ve su siparişi verdi. Ancak siparişin geç gelmesi nedeniyle garsonlarla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce 6 garson iş insanını darp etti. E.E. yanındaki silahı çıkararak havaya ateş etti.