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        Haberler Gündem Güncel Darp edildi, sopayla araca saldırdı! | Son dakika haberleri

        Darp edildi, sopayla araca saldırdı!

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, çarptığı araçtakiler tarafından saldırıya uğradı. Olaydan sonra darp edildiği kişilerin aracının kaputunun üzerine çıkan sürücü, sopayla cama defalarca vurdu. O anlar da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:40
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        Darp edildi, sopayla araca saldırdı!
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        Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ve önünde seyreden otomobile çarpan sürücü, araçtan inen 4 kişi tarafından darp edildi.

        DHA'nın haberine göre darp edildiği kişilerin aracının kaputuna çıkan şüpheli elindeki sopayla cama defalarca vurdu. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Olay, 29 Aralık Pazar günü saat 03.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçtan inen 4 kişi, kazaya neden olan aracın sürücüsünü sokak ortasında darp etti.

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        DARP EDİLEN SÜRÜCÜ SOPAYI CAMA OK GİBİ SAPLADI

        Saldırganların elinden kurtulan sürücü, bir süre sonra sopa alarak olay yerine geri geldi. Kendisini darbeden 4 kişinin indiği aracı hedef alan sürücü elindeki sopayı cama sapladı. Ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü, küfür ve hakaret ederek tehditte bulundu.Sesleri duyan mahalle sakinleri sokağa çıkarken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

        Kovalamaca sonucu uzaklaşan sürücü daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları bir araya getirdikten sonra kazayla ilgili tutanak tuttu. Kavgayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        KAPUTA ÇIKIP SOPAYLA CAMA VURDU

        Sürücüler arasında yaşanan kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde elinde sopayla olay yerine gelen sürücünün aracın kaputunun üstüne çıktığı anlar görülüyor. Elindeki sopayla aracın camına defalarca vuran sürücüyü yanındaki arkadaşları durdurmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise saldırgana müdahale etmek için olay yerine geliyor.

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