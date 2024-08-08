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        Haberler Gündem Darp edilen doktorla ilgili sıcak gelişme

        Darp edilen doktorla ilgili sıcak gelişme

        Bodrum'da Aile Hekimi olarak görev yapan ve görevi başında saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan Mustafa Hürkal Tezvar, Kardiyo Pulmoner Arrest tanısı ile Acil Servis'e götürülmüştü. Kroner stent uygulaması sonrası yoğun bakım ünitesinde 8 gün süren tedavisi tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 00:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:54
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        Darp edilen doktorla ilgili gelişme
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uygulandı.

        İlçede 29 Temmuz'da 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olayın öncesi ve sonrasında yaşananlar, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A'nın doktorun kapısında bir süre beklediği, daha sonra doktor Tezvar ile görüştükleri, Ö.S.A'nın doktor Tezvar ile kapıda konuştuğu sırada E.S'nin hızla odaya girdiği görülüyor.

        Kısa bir süre sonra gelen ses üzerine diğer doktor ve hastaların Tezvar'ın odasına doğru gittiği, ardından iki kardeşin odadan çıktığı ve koridorda yoğun kargaşa olduğu kayıtlarda yer alıyor.

        DOKTOR NORMAL ODAYA ALINDI

        Bodrum’da Aile Hekimi olarak görev yapan ve görevi başında saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan Mustafa Hürkal Tezvar, Kardiyo Pulmoner Arrest tanısı ile Acil Servis’e götürülmüştü. Kroner stent uygulaması sonrası yoğun bakım ünitesinde 8 gün süren tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım servisindeki kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam etmektedir. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu süreci yakından takip etmektedir.

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        #HABER
        #Muğla
        #BODRUM
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