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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da darp edilen İngiliz kadının fırlattığı terlik ve taşın silah sayılması istendi - Güncel haberler
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Antalya'da darp edildiğini iddia eden İngiliz kadının fırlattığı terlik ve taşın silah sayılması istendi

Antalya'da, Türk eşi Hadi Kurtulan ve kızı ile evlilik yıl dönümü kutlaması için gittiği 5 yıldızlı otelde darp edildiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunan İngiliz avukat Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın otel müdürü Murat Arıkan'a fırlattığı terlik ve taşın silah sayılması talep edildi. Olayla ilgili davanın görülmesine Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak

Antalya'da darp edilen İngiliz kadının fırlattığı terlik ve taşın silah sayılması istendi - Güncel haberler
DHA

İngiltere'de araç kiralama işi yapan Hadi Kurtulan (46), geçen yıl ağustos ayında avukat eşi Toma Jasina Uskatite Kurtulan (39) ve kızıyla Manavgat'a tatile geldi. Burada kendi evlerinde tatil yapan Kurtulan ailesi, 22 Ağustos'ta ise 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Otelin müşterileri için yaptığı çeşitli eğlencelere katılan çift, gece yarısı otelden ayrıldı.

İDDİYA GÖRE DARP EDİP, OTELDEN DIŞARI ATTI

Bu sırada bir eşyasını otelde bıraktığını fark eden Toma Jasina Uskatite Kurtulan, içeri girip almak istedi. İddiaya göre, otel görevlileri kadın avukata içeri giriş izni vermedi. Çıkan tartışmanın ardından görevlilerin haber verdiği otelin gece müdürü Murat Arıkan (52) geldi. Arıkan, Kurtulan'a otele giremeyeceğini söyledi. Tartışmanın büyümesi ile Arıkan, iddiaya göre kadını darp edip, dışarı attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından otelden ayrılan Toma Jasina Uskatite Kurtulan, 2 gün sonra geçmeyen ayak bileğindeki ağrı nedeniyle eşi ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede çeşitli tetkikler ve muayene için 6 saat kalan, hem ayak bileği hem de vücudundaki izler için darp raporu alan Kurtulan, ardından otel yönetimi ve gece müdürü Murat Arıkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

MÜDÜR, HAKARET ETTİĞİNİ ANLATTI

Soruşturma kapsamında ifade veren otelin gece müdürü Murat Arıkan, Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın sorun çıkardığı şeklinde bilgi verildiği, yanına gidip kendisini dışarı çıkması için uyardığında, aşırı derecede alkollü olduğunu gördüğünü ve kendisine küfrederek hakaret ettiğini anlattı.

TAŞ VE TERLİK FIRLATTIĞINI İDDİA ETTİ

Otelde çok fazla rahatsızlık vermesinden dolayı ölçülü bir şekilde dışarıya çıkarmak istediği Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın kendisine saldırdığını, kendisini korumak için kadını ittirdiğini ve kadının yere düştüğünü öne süren Arıkan, kadının yerdeyken 10-15 santim çapında bir taşı ve terliğini kendisine fırlattığını iddia etti.

Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ı kesinlikle darp etmediğini savunan Arıkan, kadının eşi Hadi Kurtulan'ın ise sosyal medya üzerinden kendisinin ismi ve fotoğraflarını paylaşarak rahatsız ettiğini, olaydan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Toma Jasina Uskatite Kurtulan, Hadi Kurtulan ve Murat Arıkan'nın karşılıklı olarak suç işlediği belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde müşteki şüpheli Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın otelin bar bölgesinde aşırı alkollü olması nedeniyle otel personelleri arasında tartışma yaşandığı, neticesinde müşteki şüpheli Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın otel dışına çıktığı ve bu esnada müşteki şüpheli Murat Arıkan'a küfürlü konuşarak hakaret ettiği, ardından yüzüne ve kollarına silah kullanmaksızın vurarak darp ettiği, akabinde terliği ve yerden almış olduğu taşları Arıkan'a attığı ancak isabet ettiremediği; müşteki şüpheli Arıkan'ın da Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın kollarından tutarak iteklediği ve yere düşmesine sebebiyet vererek darp ettiği, olay akabinde şüpheli Hadi Kurtulan'ın, Murat Arıkan'ın fotoğrafını izni dışında sosyal medyada paylaştığı anlatıldı.

SUÇLAR KARŞILIKLI İŞLENDİ

İddianamede, olayda karşılıklı işlenen suçların olduğu ve taraflardan birinin yurt dışında yaşadığı için uzlaştırmaya gidilmesinin mümkün olmadığı hatırlatılarak, Murat Arıkan hakkında "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın ise attığı terlik ve taşların silah olarak değerlendirmesi gerektiği belirtilerek, "Silahla basit yaralamaya teşebbüs" ve "Alenen hakaret" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 8 aya, Hadi Kurtulan'ın da "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olayla ilgili davanın görülmesine Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

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