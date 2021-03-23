Darp sonucu yüzde 69 engelli kalan kişiyi yaralayanlar ağır cezada yargılanacak

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

AA

Muratpaşa ilçesinde Güvenlik Mahallesi'nde 5 Şubat 2019'da evine gitmek üzere işten çıkan 39 yaşındaki Kayalı, iddiaya göre tanımadığı kişilerce laf atma meselesi yüzünden darbedildi.

İki kişi tarafından plastik boru ve tekmeyle dakikalarca darbedilen Kayalı, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Aldığı darbeler nedeniyle konuşmak ve yürümekte zorlanan Kayalı'ya yüzde 69 engelli raporu verildi.

Olayla ilgili ilk olarak sanık Hüseyin Baran B. hakkında "basit yaralama" suçundan Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini ve sağlık raporunu dikkate alan mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin Baran B'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen Ahmet A. hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

- "Engelli kaldım ve bunu ölünceye kadar yaşayacağım"

Kayalı, AA muhabirine, 2 yıl önce sokak ortasında tanımadığı kişiler tarafından darbedildiğini söyledi.

Sanığın, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle kendisini darbettiğini öne sürdüğünü belirten Kayalı, "Yolda önümde bir kadın varsa karşı kaldırıma geçerim, rahatsız olmaması için hızlı veya yavaş yürürüm." dedi.

Kayalı, 2-3 kişinin saldırısına uğradığını, başına aldığı darbeler nedeniyle bayıldığı için sonrasını hatırlamadığını ifade etti.

Tedavisinin hala devam ettiğini anlatan Kayalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceden çok sağlıklı bir insandım. Darbedildikten sonra uzun süre hastanede yoğun bakımda yattım ve şimdi yüzde 69 engelliyim. Baston kullanmadan yürüyemiyorum, sağ kolumu kullanamıyorum, bir imza bile atamıyorum. Başıma aldığım darbeler nedeniyle konuşmakta zorluk çekiyorum. Hala fizik tedavi görüyorum. Beni darbedenler serbest, bir kişi başka dosyadan tutuklu. Beni hürriyetimden mahrum bıraktılar, engelli kaldım ve bunu ölünceye kadar yaşayacağım."

Kayalı, sanıkların başkalarına zarar vermemesi için en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini dile getirdi.

- "Olay 2 yıllık ama gerçek sanıkların yargılanmasına yeni başlandı"

Kayalı'nın avukatı Mesut Oğuz ise sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılması gerekirken dosyanın "basit yaralama" gibi bir suçla açıldığını kaydetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yaşananları net bir şekilde gösterdiğine dikkati çeken Oğuz, "Talebimiz üzerine görüntüleri izleyen mahkeme hakimi, dosyayı adam öldürmeye teşebbüsten ağır ceza mahkemesine gönderdi. Müvekkilimizi ağır yaralayan asıl sanık dosyaya hiç dahil edilmemiş. Bu kişi dışarıda serbestçe geziyordu. Daha sonra bizim çabamızla dosyaya dahil edildi. Şu anda başka suçlardan dolayı cezaevinde ama bizim dosya kapsamında da tutuklanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Baran B, iddianamede yer alan ifadesinde, Kayalı'yı kız arkadaşlarına laf attığı için darbettiklerini ileri sürdü.

Kayalı ile aralarında başka bir husumet bulunmadığını savunan sanık, kavganın aniden gelişen bir olay sonucu çıktığını ve öldürme kastıyla hareket etmediklerini iddia etti.

- Güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasında

Dava dosyasına giren yakındaki marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Halil Hüseyin Kayalı'nın darbedildiği anlar yer alıyor.

Mahkemeye sunulan video kaydına göre, bir kişi tarafından darbedilmeye başlanan Kayalı yere düşmesi ve bayılmasına rağmen tekmeleniyor. Koşarak gelen başka bir kişi de elindeki cisimle Kayalı'ya defalarca vuruyor. Bu 2 kişi ile arkadaşları ayrıca olaya müdahale eden çevredeki esnafa saldırıyor.