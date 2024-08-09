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        Haberler Ekonomi Altın Darphane: Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durması söz konusu değil - Altın Haberleri

        Darphane: Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durması söz konusu değil

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:40
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        Darphane'den üretim açıklaması
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        Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

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