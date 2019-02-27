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Hayatlarını Darülaceze'de geçirenlerin ise birbirinden farklı yaşam öyküleri var. Hayatın engellerine rağmen hayatın bir yönüne tutunanlar hikayelerini Habertürk'e anlattı.
HER ODADA BİR BAŞKA HAYAT HİKAYESİ
Darülaceze'de 124 yıllık anılar yer alıyor. Her bir odada başka bir hayat hikâyesi var. Hepsi de anlatılmayı, bir nebze de olsa hatırlanmayı bekliyor.
O hikayelerden biri Erhan Taşkın'a ait. 3,5 yıl önce misafir olarak geldi buraya. O dönem çekinerek girdiği kapı zamanla yuvası oldu.
"KAĞITLARDAN GERİ DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"
Taşkın şöyle konuşuyor:
"Buraya gelmeden önce oto boyacılığı yapıyordum. Şeker rahatsızlığım oldu, bacağım kesildi. Burada herkesin bir görevi var. Kahve kâğıtlarından geri dönüşüm yapıyoruz, cüzdan, çanta gibi. Hayat böyle geçiyor"
Suna Mıhçın ise azmiyle hayran bırakanlardan. Yanlış tedavi neticesini görme yetisini henüz 3 yaşında iken kaybetti. Engeli onun üretmesine mani olamadı.
GAZETE KAĞITLARINDAN SEPET YAPIYOR
"50 yaşındayım, 32 senedir buradayım. Burada gazete kâğıdından sepet yapıyorum. Bunu burada öğrendim. Yapabildiğim kadarıyla yapıyorum.
64 yaşındaki Talip Aydoğan da sesini duyurmak isteyenlerden. 9 yaşındaki hayaline talihsizlikler silsilesiyle geldiği Darülaceze'de kavuşmuş.
ÇOCUKLUK HAYALİNİ BURADA GERÇEKLEŞTİRDİ
"Benim ev yanmıştı, bir ev de sele gitmişti. Dışarıda kalmaktansa dedim, benim için Darülaceze daha iyi dedim. 5 seneden beri buradayım. Resim yaparak kafamı dağıtıyorum"
Darülaceze'nin en istikrarlı ziyaretçileri ise gönüllüler... Yardım eli uzatmak için yalnız bırakmayanlar.
13 SENEDİR BURAYA YARDIMA GELİYOR
Sevim Zengel, "13 senedir gönüllü olarak geliyorum. Saçlarını kesiyorum, yüzlerini alıyorum, tırnaklarını kesiyorum, saçlarını boyuyorum. Buraya gelmekten çok mutluyum"
Darülaceze'ye gelen bir başka yardımsever ise Sevim Gülseren. O da şunları söylüyor:
"7 senedir burada çalışıyorum. Bir şeyler yapıp da buraya bir yardım oluyor diye zevkle haftada iki gün geliyorum.
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