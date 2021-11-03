Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Darüşşafaka: 82 - Happy Casa Brindisi: 76

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2 maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi 82-76 yendi

Darüşşafaka: 82 - Happy Casa Brindisi: 76

Darüşşafaka: 82 - Happy Casa Brindisi: 76

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Darüşşafaka: Boothe 5, Caupain 18, Doğuş Özdemiroğlu 12, Ragıp Atar 5, Pineiro 3, Doruk Dora 2, McCullough 7, Sinan Güler 6, Olaseni 21, Eray Akyüz, Görkem Doğan, Troy Selim Sav 3

Happy Casa Brindisi: Adrian 10, Chappell 5, Josh Perkins 8, Nick Perkins 18, Visconti 8, Carter, Clark 5, Gaspardo 10, Udom 7, Zanelli 5

1. Periyot: 22-27

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-61

Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, 2. maç sonunda gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Konuk takım ise çıktığı 3. müsabakadan da yenik ayrıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bahçeşehir Koleji tutulmuyor!
BASKETBOL Bahçeşehir Koleji tutulmuyor!
Türkoğlu'ndan gelir artışı vurgusu
BASKETBOL Türkoğlu'ndan gelir artışı vurgusu
Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu
BASKETBOL NBA tarihine geçti!
Beşiktaş Icrypex: 82 - Rytas: 79 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Beşiktaş Icrypex evinde kazandı
Potanın Perileri'nde Slovenya ve Polonya maçlarının kadrosu belli oldu
BASKETBOL 14 kişilik kadro açıklandı
NBA'de Furkan 15 sayı attı, 76ers kazandı
BASKETBOL NBA'de Furkan 15 sayı attı
NBA'de Alperen Şengün, Lakers'a karşı 11 sayı attı
BASKETBOL Alperen'den Lakers potasına 11 sayı
Pınar Karşıyaka'da Alex Tyus tamam
BASKETBOL Karşıyaka'da Alex Tyus tamam
Cedi Osman 20 sayıyla bu sezonki en iyi performansına imza attı
BASKETBOL Cedi'den sezonun en iyi performansı!
Beşiktaş Icrypex: 74 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 62
BASKETBOL Beşiktaş evinde zorlanmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.