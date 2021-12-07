Darüşşafaka: 86 - Hapoel-U Net Holon: 79
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc (İspanya)
Darüşşafaka: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf
Hapoel-U Net Holon: Gray 10, Johnson 25, Menco 10, Ragland 9, Kyser 13, Bourdillon, Pnini 9, Alber 1, Ogden 2
1. Periyot: 18-23
Devre: 40-42
3. Periyot: 66-56
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 yendi.
Bu sonucun ardından yeşil-siyahlı ekip 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 2. yenilgisini yaşadı.
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