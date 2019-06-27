Daçka yurt dışına açıldı!

Türkiye'nin basketbol sporundaki öncü kulüplerinden Darüşşafaka, Yurt Dışı Yaz Kampları ile basketbol sporunu ve Daçka Kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. İlki geçtiğimiz günlerde Karadağ’ın Tivat kentinde yapılan basketbol kampının ikinci etabı da başarıyla tamamlandı.

16-21 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Tivat şehrinde kampa giden Darüşşafaka Basketbol okulları, kendi yaş gruplarında altyapı ve spor okulu oyuncuları ile 10 adet maç yaptı. Kosova ve Karadağ ülkelerinin takımlarıyla karşılaşan Daçka, kampa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki yıllarda uluslararası kamplarının adedini ve büyüklüğünü de arttırmayı planlıyor.

Gelecek dönem aralarında Sırbistan, Makedonya ve Hırvat takımlarının da olduğu bir dizi turnuva da planlamalar arasında.