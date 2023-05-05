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Darüşşafaka'dan 100 depremzede öğrenciye eğitim imkanı

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2023 yılı Giriş Sınavı 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, Türkiye’nin 37 ilinde düzenlenecek. Her yıl yaklaşık 120 öğrenciye sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuğu daha kabul ederek toplamda 220 öğrenciye eğitim imkânı sunacak

Darüşşafaka'dan 100 depremzede öğrenciye eğitim imkanı
HABERTURK.COM

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı aldı.

Buna göre 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturuldu. 2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı da 220’ye yükseldi.

Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okul imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı “70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi” dedi.

Arpacı, "Depremden etkilenen çocuklarımıza sınav yapmadaki temel nedenimiz; adaletli bir kriter ortaya koyabilmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmektir. Onlar için bu sınav, puan barajı olmayan bir sıralama sınavı olacak. Sınavımız uygulanırken okul psikolog ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilere eşlik edecek ve 'oyunla başlangıç' şeklinde bir organizasyon yapacaklar" diye konuştu.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'nın Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluştuğunu ve bu yıl öğrencilerin sadece 4. sınıf birinci dönem konularından sorumlu olduklarını ifade eden Arpacı, “Sınavımızı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka olarak öğrencilerimizi üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyoruz.” bilgisini verdi.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, afetten etkilenen iller de dâhil edilerek, toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de yapılacak. Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon Van’da düzenlenecek. 37 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Depremden etkilenen illerdeki öğrenciler, bulundukları illerde sınava girebilecekler.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MAYIS 2023

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Depremden etkilenen öğrenciler, başvuru evraklarını gönderemeseler bile bulundukları illerde veya depremden sonra ikamet etmeye başladıkları diğer illerde sınava girebilecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu ve nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Öğrenciler online olarak bu adresten başvuru yapabilirler

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