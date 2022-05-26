ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Darüşşafaka'nın 7 top kaybı yaptığı ilk periyotta 12 asist üretip, De Colo ve Vesely'nin sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, rakibine 27-15 üstünlük kurdu.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 16. dakikada Boothe'un basketiyle 34-32 öne geçti. Bu çeyrekte faul ile top kaybı sayısı artan Fenerbahçe Beko'ya karşı serbest atış çizgisinden ve hızlı hücumlarla basket bulan Darüşşafaka, devre arasına 44-41 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak 11-2'lik seriyle giren sarı-lacivertliler, tekrar öne geçti ve 24. dakikada durumu 52-46'ya getirdi. Üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle oyunu dengeleyen Darüşşafaka, yeniden skor üstünlüğü yakalayarak final periyoduna 64-60 önde girdi.

Konuk takımın Doğuş Özdemiroğlu ve kenardan gelen oyuncularıyla skor ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko ise Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla sayı buldu. Darüşşafaka, oyunun her alanında etkili performans sergileyen Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık isabetiyle 36. dakikada durumu 79-71'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun art arda kaydettiği basketlerle 38. dakikada skoru eşitledi: 79-79. Konuk ekip, bitime 9 saniye kala 82-81 öndeyken 5 saniye ihlaliyle top kaybı yaptı. Fenerbahçe Beko, son hücumda De Colo'nun topu kaybetmesiyle maçı kazanma şansını kullanamadı ve Darüşşafaka mücadeleden 82-81 galip ayrıldı.

Darüşşafaka'da Doğuş Özdemiroğlu 20 sayı, 4 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe Beko'da De Colo'nun 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın finale kalacağı serinin üçüncü maçı, 28 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko: Henry 2, De Colo 24, Tarık Biberovic 9, Booker 4, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 4, İsmet Akpınar 2, Metecan Birsen 3, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer

Darüşşafaka: Caupain 9, Doğuş Özdemiroğlu 20, Pineiro 4, Boothe 17, Olaseni 11, McCullough 6, Sinan Güler 4, Troy Selim Şav 6, Can Maxim Mutaf 3, Bora Yaşar 2

1. Periyot: 27-15

Devre: 41-44

3. Periyot: 60-64

Beş faulle çıkan: 39.51 Caupain (Darüşşafaka)