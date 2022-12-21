Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenildi.
Grubu lider bitiren Hapoel Bank Yahav, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka ise son turuna kalmak için play-in'de F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Blaz Zupancic (Slovenya)
Darüşşafaka: McCullough 5, Olaseni 4, Hakan Sayılı 8, Starks 6, Yeboah 9, Pandi 10, Can Korkmaz 11, Eray Büyükcangaz 5, Canberk Kuş 9, Kılıçaslan Şenkaya 2, Ege Özçelik
Hapoel Bank Yahav: Smith 4, Cornelius 3, Vene 12, Hankins 18, Randolph 17, Carrington 17, Brown 3, Mejeris 9, Segev 3, Levy 6, Blayzer, Amsalem
1. Periyot: 24-22
Devre: 41-51
3. Periyot: 54-70
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