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DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA BAŞVURULARDA SON GÜNLER

(İlandır)

DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA BAŞVURULARDA SON GÜNLER

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların 28 Haziran Pazar günü 24 ildeki sınav merkezlerinde olması gerekiyor. Daha önce başvuru yapmamış adaylar da sadece kimlikle sınava katılabilecek. Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ve onlara eşlik eden veliler de sokağa çıkma yasağından muaf olacak

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

SINAV MERKEZLERİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA GİRECEK ADAY VE VELİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 28 Haziran’da Darüşşafaka Sınavı’na girecek adaylar ile onlara refakat edecek iki yakınları tüm sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.

BAŞVURU YAPMAYAN ADAYLAR DA KATILABİLECEK

Darüşşafaka Sınavı’na başvurmayan ama koşullara uyan öğrenciler de 28 Haziran’da sınav merkezlerine gitmeleri halinde kimlikleri ve imzalayacakları taahhütnameyle sınava kabul edilecekler. Bu öğrenciler, istenilen evrakları daha sonra Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na teslim edeceklerdir.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka’da bugün itibarıyla 1.000’e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar?

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Not: Evraklarını daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na iletmemiş adaylar, sınav günü ya da sınav sonrası da evraklarını teslim edebilir.

SINAV MERKEZLERİ

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

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