Müsabakaya Landesberg ve Gabriel'in sayılarıyla iyi başlayan Türk Telekom, 5. dakikayı 13-8 üstün geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı üç sayılık basketlere sahne olurken uzun oyuncularıyla skor üreten Ankara temsilcisi, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 25-20 önde kapattı.
İkinci çeyreğe Evans'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla giren Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada beraberliği yakaladı: 26-26. Tempolu karşılaşmada boyalı alandan ve dış atışlardan basketler bulan takımlar, ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesine 40-40 eşitlikle girdi. Devrenin son anlarında Redding ve Gabriel'le sayılar kaydeden Türk Telekom, soyunma odasına 45-43 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Landesberg ve Yunus Emre Sonsırma'nın dış atış isabetleriyle Türk Telekom, 22. dakikayı 51-46 önde geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin son bölümlerinde Evans ve Eric'le pota altından, dış atışlardan da Douglas ve Kartal Özmızrak'la basketler bularak üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı.
Son çeyreğe Muhammed Baygül'ün etkili oyunuyla giren Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 78-65. Çeyreğin ortalarında karşılıklı yapılan faullerle oyun sertleşti. Ender Arslan'ın yaptığı faulün ardından Eric, çıkan tartışmada Metin Türen'e fiziksel müdahalede bulundu. İki takım oyuncularının güçlükle sakinleşmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başladı. Ev sahibi ekipte Eric diskalifiye edilirken Türk Telekom oyunu serbest atışlarla sürdürdü. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen maçı 94-87 kazandı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik
Darüşşafaka Tekfen: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş, Peiners 11, Berk Demir 1
Türk Telekom: Campbell 3, Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Ender Arslan 5, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Redding 4
1. Periyot: 20-25
Devre: 43-45
3. Periyot: 65-62
Diskalifiye: 37.02 Eric (Darüşşafaka)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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