Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Darüşşafakalı öğrenciler için ders zili çaldı

        Darüşşafakalı öğrenciler için ders zili çaldı

        Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka, 1000'in üzerinde öğrencisiyle 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına başladı. Bu yıl, Darüşşafaka tarihinde ilk kez öğrenci sayısı 1.000'i aşarken, deprem bölgesinden gelen öğrenciler de yeni döneme umutla adım atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darüşşafakalı öğrenciler için ders zili çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla Türkiye’nin her coğrafyasından anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 9 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açtı.

        Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinden öğrenci kabul eden Darüşşafaka, yeni ders yılında da bölgeden öğrencileri Darüşşafakalı yaptı. İlk ders ziliyle birlikte Darüşşafaka’daki eğitim yolculuklarına başlayan deprem bölgesinden gelen öğrencilerin 5. sınıftan başlayıp 12. sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tüm giderleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan iş birliği çerçevesinde İş Bankası tarafından karşılanacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

        Darüşşafaka’nın bu eğitim ve öğretim yılında okul mevcudunun ilk kez 1000 öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bu yıl Darüşşafaka olarak, hem kurumumuzun tarihî bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz hem de ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için kapasitemizi artırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için geçtiğimiz dönemin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da kamuoyuna verdiğimiz sözü tutarak 100 öğrencimizi daha aramıza katarken, onların başarı hikâyelerine ortak olacağız. Darüşşafaka’nın kapıları, onların hayallerine ve başarılarına her zaman sonuna kadar açık olacaktır” diye konuştu.

        Yeni kampüs inşaatının temellerinin yakında atılacağını da müjdeleyen Başkan Güleç, “Daha çok öğrenciye ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olanağı sağlamak amacıyla kampüsümüzü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Projemizi hayata geçirmek için de “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” bağış kampanyasını yürütüyoruz. Hayırsever milletimiz ve kurumlarımızın bağışlarıyla da bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırıp daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunabileceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!