Darüşşafakalı öğrenciler için ders zili çaldı

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla Türkiye’nin her coğrafyasından anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 9 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açtı.

Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinden öğrenci kabul eden Darüşşafaka, yeni ders yılında da bölgeden öğrencileri Darüşşafakalı yaptı. İlk ders ziliyle birlikte Darüşşafaka’daki eğitim yolculuklarına başlayan deprem bölgesinden gelen öğrencilerin 5. sınıftan başlayıp 12. sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tüm giderleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan iş birliği çerçevesinde İş Bankası tarafından karşılanacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

Darüşşafaka’nın bu eğitim ve öğretim yılında okul mevcudunun ilk kez 1000 öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bu yıl Darüşşafaka olarak, hem kurumumuzun tarihî bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz hem de ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için kapasitemizi artırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için geçtiğimiz dönemin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da kamuoyuna verdiğimiz sözü tutarak 100 öğrencimizi daha aramıza katarken, onların başarı hikâyelerine ortak olacağız. Darüşşafaka’nın kapıları, onların hayallerine ve başarılarına her zaman sonuna kadar açık olacaktır” diye konuştu.